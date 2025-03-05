Кучеров набрал 90 очков за сезон в 5-й раз в НХЛ и разделил со Стэмкосом 1-е место в истории «Тампы»
Никита Кучеров в 5-й раз набрал 90 очков за сезон в НХЛ.
Нападающий «Тампы» отметился 3 (1+2) баллами в матче против «Коламбуса» (6:2).
Теперь на счету Никиты Кучерова 90 (28+62) очков в 58 играх сезона.
Он достиг этой отметки в 5-й раз в НХЛ. Кучеров повторил достижение Стивена Стэмкоса, разделив с ним 1-е место в истории франшизы.
Россиянин набрал 90 очков в 3-м сезоне подряд. По этому показателю он также разделил со Стэмкосом (по 90+ очков в сезонах 2009/10 – 2011/12) 1-е место в истории «Тампы».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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