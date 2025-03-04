Кучеров прервал серию из 10 подряд матчей с очками. У него 5 бросков в створ и 1 в штангу за 27:58 в игре против «Флориды» при 9:26 в большинстве
Никита Кучеров прервал серию из 10 подряд игр с очками.
Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в матче с «Флоридой» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
В 57 играх в текущем сезоне на счету 31-летнего россиянина 87 (27+60) очков.
Он занимает 3-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая форвардам Нэтану Маккиннону («Колорадо», 91 очко в 61 игре, 23+68) и Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 90 в 60, 44+46).
Сегодня Кучеров (27:58 – максимальное время в сезоне, 9:26 – в большинстве, нейтральная полезность) 5 раз бросил в створ.
Еще 3 раза он не попал в створ (в том числе 1 бросок – в штангу). Также в активе нападающего 1 блок и 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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