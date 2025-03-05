Стэмкос сделал 600-ю передачу в НХЛ. Он 2-й игрок с драфта-2008 с таким достижением

Стивен Стэмкос сделал 600-ю передачу в НХЛ.

Нападающий «Нэшвилла » набрал 3 (1+2) очка в матче против «Бостона» (6:3).

Теперь на счету Стивена Стэмкоса 1173 (573+600) балла в 1143 играх в НХЛ в карьере.

Он стал 2-м игроком с драфта НХЛ-2008 (1-й номер, выбран «Тампой»), достигшим отметки 600 передач. Ранее это удалось Эрику Карлссону (665).