Стэмкос сделал 600-ю передачу в НХЛ. Он 2-й игрок с драфта-2008 с таким достижением
Стивен Стэмкос сделал 600-ю передачу в НХЛ.
Нападающий «Нэшвилла» набрал 3 (1+2) очка в матче против «Бостона» (6:3).
Теперь на счету Стивена Стэмкоса 1173 (573+600) балла в 1143 играх в НХЛ в карьере.
Он стал 2-м игроком с драфта НХЛ-2008 (1-й номер, выбран «Тампой»), достигшим отметки 600 передач. Ранее это удалось Эрику Карлссону (665).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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