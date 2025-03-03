Ахо в 5-й раз в сезоне забил в овертайме и повторил рекорд НХЛ. Он догнал Стэмкоса, Гальченюка, Тэйвса и Маршанда

Себастьян Ахо в 5-й раз в сезоне забил в овертайме и повторил рекорд НХЛ.

Финский форвард «Каролины» принес победу своей команде в матче с «Калгари» (2:1 ОТ).

На счету 27-летнего игрока 59 (23+36) очков в 60 играх в текущем сезоне.

По числу голов в овертайме за одну регулярку (5) Ахо повторил рекорд НХЛ .

Теперь он делит его с 4 игроками – Стивеном Стэмкосом (2011/12, «Тампа»), Джонатаном Тэйвсом (2015/16, «Чикаго»), Алексом Гальченюком (2016/17, «Монреаль») и Брэдом Маршандом (2017/18, «Бостон»).

Отметим, что Стэмкос установил рекорд до введения овертаймов в формате 3 на 3 в сезоне-2015/16.