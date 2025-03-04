Арсений Грицюк рассказал о восстановлении после травмы.

– Вы могли вернуться 18 февраля, как говорил главный тренер Роман Ротенберг. Почему это затянулось?

– Я уже перехожу во вторую группу команды. Сейчас идет индивидуальное восстановление. Надо набирать форму, а потом уже выходить и готовиться к матчам.

– Как вы получили ту травму с «Салаватом Юлаевым»?

– У меня была старая травма. Я думал, что ничего серьезного. Но так получилось, что она обострилась. Вдобавок я получил новое повреждение. Поэтому все восстановление передвинулось еще на месяц.

Я думал, что через недельку уже выскочу. Но мне сделали МРТ, и стало ясно, что все не так просто.

– В марте сыграете?

– Это точно.

– Что думаете об игре СКА?

– Тяжело ее смотреть из ложи. Во-первых, я не могу принять участие в матче. Во-вторых, у пацанов сейчас все идет тяжело. Хочется выйти, как-то помочь. Но пока я не готов.

И опасно – выскочишь недолеченным, и снова вылетишь. А ведь на носу плей-офф. Лучше до конца восстановлюсь, чтобы помочь в самых главных матчах.

– Видно, что СКА в последних матчах старается играть надежно в обороне.

– Да, нужно поменьше ошибок. А то одна какая-то шайба в наши ворота завалится, и тяжелее будет отыгрываться.

К сожалению, я вернусь сейчас не в свою тройку. Бардак (Захар Бардаков ) не играет, только остался Валек (Валентин Зыков ). Но я очень жду, что мы втроем еще попылим в плей-офф, – сказал форвард СКА Арсений Грицюк.