Грицюк об игре СКА: «У пацанов все идет тяжело. Хочется помочь, но пока я не готов. Опасно – выскочишь недолеченным, снова вылетишь. Лучше до конца восстановлюсь»
– Вы могли вернуться 18 февраля, как говорил главный тренер Роман Ротенберг. Почему это затянулось?
– Я уже перехожу во вторую группу команды. Сейчас идет индивидуальное восстановление. Надо набирать форму, а потом уже выходить и готовиться к матчам.
– Как вы получили ту травму с «Салаватом Юлаевым»?
– У меня была старая травма. Я думал, что ничего серьезного. Но так получилось, что она обострилась. Вдобавок я получил новое повреждение. Поэтому все восстановление передвинулось еще на месяц.
Я думал, что через недельку уже выскочу. Но мне сделали МРТ, и стало ясно, что все не так просто.
– В марте сыграете?
– Это точно.
– Что думаете об игре СКА?
– Тяжело ее смотреть из ложи. Во-первых, я не могу принять участие в матче. Во-вторых, у пацанов сейчас все идет тяжело. Хочется выйти, как-то помочь. Но пока я не готов.
И опасно – выскочишь недолеченным, и снова вылетишь. А ведь на носу плей-офф. Лучше до конца восстановлюсь, чтобы помочь в самых главных матчах.
– Видно, что СКА в последних матчах старается играть надежно в обороне.
– Да, нужно поменьше ошибок. А то одна какая-то шайба в наши ворота завалится, и тяжелее будет отыгрываться.
К сожалению, я вернусь сейчас не в свою тройку. Бардак (Захар Бардаков) не играет, только остался Валек (Валентин Зыков). Но я очень жду, что мы втроем еще попылим в плей-офф, – сказал форвард СКА Арсений Грицюк.
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