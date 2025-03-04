Георгиев прервал серию из 8 игр без побед в матче с «Торонто». Вратарь «Сан-Хосе» отразил 25 из 27 бросков и 3 из 4 буллитов в серии
Александр Георгиев прервал серию из 8 игр без побед в матче с «Торонто».
Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:2 Б).
29-летний россиянин отразил 25 из 27 бросков в основное время и в овертайме. В серии буллитов он справился с 3 попытками игроков «Лифс» из 4.
Победа стала для Георгиева 3-й в 17 матчах за «Шаркс» (87,8% сэйвов, коэффициент надежности 3,58) и первой за последние 9 игр.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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