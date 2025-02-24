Сыновья Овечкина сделали фото с Макдэвидом
Сыновья Александра Овечкина сделали фото с Коннором Макдэвидом.
В воскресенье 6-летний Сергей Овечкин и 4-летний Илья Овечкин сфотографировались с форвардом «Эдмонтона».
Супруга капитана «Вашингтона» Анастасия выложила фотографию в сториз соцсети.
«Вашингтон» обыграл «Ойлерс» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Александр Овечкин сделал хет-трик, Коннор Макдэвид отметился результативной передачей.
Фото: соцсеть Анастасии Овечкиной.
🎩🎩🎩 У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки – лишь 12 шайб
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Анастасии Овечкиной
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