Сыновья Овечкина сделали фото с Макдэвидом

Сыновья Александра Овечкина сделали фото с Коннором Макдэвидом.

В воскресенье 6-летний Сергей Овечкин и 4-летний Илья Овечкин сфотографировались с форвардом «Эдмонтона ».

Супруга капитана «Вашингтона » Анастасия выложила фотографию в сториз соцсети.

«Вашингтон» обыграл «Ойлерс» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ . Александр Овечкин сделал хет-трик, Коннор Макдэвид отметился результативной передачей.

Фото: соцсеть Анастасии Овечкиной.

🎩🎩🎩 У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки – лишь 12 шайб