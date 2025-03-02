«Салават» победил «Адмирал» – 6:3. Хохряков набрал первое очко в 30-й игре сезона
«Салават» победил «Адмирал» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила во Владивостоке и завершилась в пользу гостей со счетом 6:3. В составе уфимцев отличился Петр Хохряков. Для 35-летнего форварда это первое набранное очко за 30 матчей сезона.
«Салават Юлаев» выиграл третий матч подряд. Команда Виктора Козлова занимает третье место в Восточной конференции, набрав 81 очко за 61 игру.
В активе «Адмирала» 63 очка после 60 матчей, команда идет на седьмом месте Востока.
Следующий матч «Салават» проведет в гостях с «Амуром» 4 марта, «Адмирал» в тот же день сыграет дома с «Нефтехимиком».
Ливо из «Салавата» забил 43-й гол в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 5 шайб
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости