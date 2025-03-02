«Салават» победил «Адмирал» – 6:3. Хохряков набрал первое очко в 30-й игре сезона

«Салават» победил «Адмирал» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила во Владивостоке и завершилась в пользу гостей со счетом 6:3. В составе уфимцев отличился Петр Хохряков . Для 35-летнего форварда это первое набранное очко за 30 матчей сезона.

«Салават Юлаев » выиграл третий матч подряд. Команда Виктора Козлова занимает третье место в Восточной конференции, набрав 81 очко за 61 игру.

В активе «Адмирала» 63 очка после 60 матчей, команда идет на седьмом месте Востока.

Следующий матч «Салават» проведет в гостях с «Амуром» 4 марта, «Адмирал » в тот же день сыграет дома с «Нефтехимиком».

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