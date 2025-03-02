Джеймс ван Римсдайк сыграл в 8 матчах на открытом воздухе – больше всех в НХЛ. У него 7 очков в них – делит лидерство с Тэйвсом и Зеттербергом

Джеймс ван Римсдайк сыграл в 8 матчах на открытом воздухе – больше всех в НХЛ.

Форвард «Коламбуса » принял участие в матче NHL Stadium Series с «Детройтом » (5:3).

Это 8-й матч на открытом воздухе в карьере 35-летнего американца (ранее он выступал в них за «Торонто» и «Филадельфию») – максимальный показатель в НХЛ . Второе место занимает форвард «Ред Уингс» Патрик Кэйн (7).

Ван Римсдайк сегодня отметился результативной передачей. На его счету 7 (3+4) очков в играх на открытом воздухе.

Он делит лидерство в лиге по их числу с Джонатаном Тэйвсом (7 в 6, 2+5, все – за «Чикаго») и Хенриком Зеттербергом (7 в 4, 0+7, все – за «Детройт»).