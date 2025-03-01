«Филадельфия» хочет выбор в первом раунде и еще один актив за Ристолайнена. Клуб еще не получал таких предложений

«Филадельфия» хочет получить выбор в первом раунда драфта за Расмуса Ристолайнена.

Ранее сообщалось , что клубы НХЛ проявляют интерес к финскому защитнику.

Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 5,1 миллиона долларов в год рассчитано до завершения сезона-2026/27.

Сообщается, что «Флайерс» хотели бы получить выбор в первом раунде драфта и еще один актив за хоккеиста.

На данный момент в клуб не поступало таких предложений, которые бы привлекли его внимание.

В нынешнем сезоне Расмус Ристолайнен набрал 19 (4+15) очков при полезности «плюс 5» в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ.