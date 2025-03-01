«Филадельфия» хочет выбор в первом раунде и еще один актив за Ристолайнена. Клуб еще не получал таких предложений
«Филадельфия» хочет получить выбор в первом раунда драфта за Расмуса Ристолайнена.
Ранее сообщалось, что клубы НХЛ проявляют интерес к финскому защитнику.
Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 5,1 миллиона долларов в год рассчитано до завершения сезона-2026/27.
Сообщается, что «Флайерс» хотели бы получить выбор в первом раунде драфта и еще один актив за хоккеиста.
На данный момент в клуб не поступало таких предложений, которые бы привлекли его внимание.
В нынешнем сезоне Расмус Ристолайнен набрал 19 (4+15) очков при полезности «плюс 5» в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости