Многие клубы НХЛ интересуются Ристолайненом. Зарплата защитника «Филадельфии» – 5,1 млн долларов в год
«Филадельфия» может обменять Расмуса Ристолайнена.
Многие клубы НХЛ проявляют интерес к 30-летнему защитнику.
Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 5,1 миллиона долларов в год рассчитано до завершения сезона-2026/27.
В этом сезоне Расмус Ристолайнен набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 20:35.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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