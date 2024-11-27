Многие клубы НХЛ интересуются Ристолайненом. Зарплата защитника «Филадельфии» – 5,1 млн долларов в год

«Филадельфия» может обменять Расмуса Ристолайнена.

Многие клубы НХЛ проявляют интерес к 30-летнему защитнику.

Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 5,1 миллиона долларов в год рассчитано до завершения сезона-2026/27.

В этом сезоне Расмус Ристолайнен набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 20:35.