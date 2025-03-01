«Чикаго» хочет получить готовых к НХЛ молодых хоккеистов в обмен на Джонса. Фридман сказал: «Они не хотят ситуации, когда вокруг Бедарда нет игроков»
«Чикаго» хотел бы получить хоккеистов в обмен на Сета Джонса.
Защитник ранее изъявил желание добиться обмена из «Чикаго»: «Хочу надеяться, что буду бороться за Кубок Стэнли».
Его действующее соглашение с зарплатой 9,5 миллиона долларов в год рассчитано до 2030 года.
«Чикаго» не нужны активы. Они хотят хоккеистов. Молодых хоккеистов, которые готовы сейчас играть в НХЛ.
Они не хотят оказаться в ситуации, когда у них нет игроков вокруг Коннора Бедарда», – сказал журналист Эллиотт Фридман.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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