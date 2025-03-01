Кузьмин о поражениях СКА дома: «У нас непростой период, но он бывает у всех команд. Перед болельщиками немножко неудобно»
Команда под руководством Романа Ротенберга на своей площадке уступила «Ак Барсу» (3:8), «Куньлуню» (3:6), «Спартаку» (2:7) и «Динамо» (0:1).
– У СКА – четыре домашних поражения подряд. Получается, энергетики родных стен бывает недостаточно?
– Ну да. У нас, к сожалению, сейчас непростой период. Но он бывает у всех команд.
Понятно, что перед болельщиками нам немножко неудобно, но мы сделаем все возможное для того, чтобы выиграть следующий матч и так далее.
– В моменты, когда одно поражение идет за другим, может быть психологически непросто сдержать себя и не упасть духом. Как все-таки это контролировать?
– Делать все возможное, что от тебя зависит. По крайней мере, стараться принимать верное решение.
И тогда потихоньку это все выровняется, а потом вверх пойдет, – сказал нападающий СКА Григорий Кузьмин.
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