Кузьмин о поражениях СКА дома: «У нас непростой период, но он бывает у всех команд. Перед болельщиками немножко неудобно»

Григорий Кузьмин высказался о поражениях СКА в домашних матчах.

Команда под руководством Романа Ротенберга на своей площадке уступила «Ак Барсу» (3:8), «Куньлуню» (3:6), «Спартаку» (2:7) и «Динамо» (0:1).

– У СКА – четыре домашних поражения подряд. Получается, энергетики родных стен бывает недостаточно?

– Ну да. У нас, к сожалению, сейчас непростой период. Но он бывает у всех команд.

Понятно, что перед болельщиками нам немножко неудобно, но мы сделаем все возможное для того, чтобы выиграть следующий матч и так далее.

– В моменты, когда одно поражение идет за другим, может быть психологически непросто сдержать себя и не упасть духом. Как все-таки это контролировать?

– Делать все возможное, что от тебя зависит. По крайней мере, стараться принимать верное решение.

И тогда потихоньку это все выровняется, а потом вверх пойдет, – сказал нападающий СКА Григорий Кузьмин .