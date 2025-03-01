Светлов об «Амуре»: «Команда почему-то играла консервативно. Современный хоккей – атакующий. Если он выстроен, то забирает меньше сил, чем оборонительный»

Сергей Светлов оценил выступление «Амура» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Клуб из Хабаровска набрал 35 очков в 59 играх и занимает 11-е место в Восточной конференции. Он уже лишился шансов на выход в плей-офф.

– Намного ниже своего кадрового потенциала выступил прежде всего «Амур». На днях вернулся из недельного турне Кубка Гагарина по пяти городам Дальнего Востока. В свое время дважды тренировал «Амур» – и в Хабаровске в эти дни многие болельщики подходили и спрашивали, что у «тигров» не получилось.

– Что?

– Не только по бюджету, но и по именам «Амур» собрал, скажем так, пестрый состав. Был сплав опытных игроков и молодежи, плюс приличные легионеры.

Современный хоккей – атакующий хоккей. Но в плане тактики эта команда почему-то играла консервативно. Понятно, что в функциональном плане возрастной команде не так просто ровно пройти чемпионат, тем более в условиях Дальнего Востока. Но атакующий хоккей, если он выстроен, забирает меньше сил, чем оборонительный.

Именно в этом, на мой взгляд, один из ключей к сезону «Амура », – сказал бывший тренер команды.