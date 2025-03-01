Генменеджер «Вашингтона» о дедлайне: «Хочу, чтобы Овечкин и все в команде выиграли Кубок Стэнли. Будем искать баланс между улучшением и риском чрезмерного вмешательства»

Генеральный менеджер «Вашингтона» высказался о стратегии команды на дедлайне.

С 84 очками в 59 играх «Кэпиталс» занимают первое место в Восточной конференции.

«Очевидно, что команда проводит хороший сезон. У нас есть время, чтобы еще улучшить нашу игру и выйти на новый уровень. Мы должны быть готовы к плей-офф, где все пойдет по нарастающей.

Я думаю, что [перед дедлайном] мы будем искать баланс между способами улучшения команды и риском чрезмерного вмешательства.

Я не думаю, что наше текущее положение создает какую-то срочность в плане проведения тех или иных обменов. Просто нужно делать умные ходы, которые будут выгодны команде.

Я хочу, чтобы Алекс [Овечкин] выиграл Кубок Стэнли . Я хочу, чтобы все в этой команде выиграли Кубок Стэнли. Все наши решения продиктованы попыткой помочь команде выиграть Кубок Стэнли. Для улучшения команды мы готовы пойти на что угодно, но не будем совершать сделки ради сделок», – сказал Крис Патрик.