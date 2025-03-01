  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Вашингтона» о дедлайне: «Хочу, чтобы Овечкин и все в команде выиграли Кубок Стэнли. Будем искать баланс между улучшением и риском чрезмерного вмешательства»
4

Генменеджер «Вашингтона» о дедлайне: «Хочу, чтобы Овечкин и все в команде выиграли Кубок Стэнли. Будем искать баланс между улучшением и риском чрезмерного вмешательства»

Генеральный менеджер «Вашингтона» высказался о стратегии команды на дедлайне.

С 84 очками в 59 играх «Кэпиталс» занимают первое место в Восточной конференции. 

«Очевидно, что команда проводит хороший сезон. У нас есть время, чтобы еще улучшить нашу игру и выйти на новый уровень. Мы должны быть готовы к плей-офф, где все пойдет по нарастающей. 

Я думаю, что [перед дедлайном] мы будем искать баланс между способами улучшения команды и риском чрезмерного вмешательства. 

Я не думаю, что наше текущее положение создает какую-то срочность в плане проведения тех или иных обменов. Просто нужно делать умные ходы, которые будут выгодны команде. 

Я хочу, чтобы Алекс [Овечкин] выиграл Кубок Стэнли. Я хочу, чтобы все в этой команде выиграли Кубок Стэнли. Все наши решения продиктованы попыткой помочь команде выиграть Кубок Стэнли. Для улучшения команды мы готовы пойти на что угодно, но не будем совершать сделки ради сделок», – сказал Крис Патрик. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКрис Патрик
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
возможные переходы
logoКубок Стэнли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Карбери про «Вашингтон»: Лучший способ, которым Овечкин он может помочь, – это забивать голы. Для него это способ привести команду к победе, помочь выиграть Кубок Стэнли»
28 февраля, 10:54
Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «У Саши будет другая цель – 900 голов в следующем сезоне, потом 1000. Планировать результат – дело неблагодарное, дай бог, чтобы все свершилось»
2427 февраля, 21:33
Агент Овечкина о целях игрока: «Рекорд Гретцки и Кубок Стэнли сейчас наравне для Александра. «Вашингтон» – открытие чемпионата. Карбери проделал потрясающую работу»
1125 февраля, 09:31
«Вашингтон» открыл мемориальную доску, где Овечкин купался в фонтане, после победы в Кубке Стэнли. На башне написано: «В Вегасе они стали чемпионами. Здесь они стали легендами»
2622 февраля, 12:16Фото
Главные новости
У Стэмкоса 0+0 и «минус 14» в 12 последних играх за «Нэшвилл». Он отправил шайбу в свои ворота в матче с «Айлендерс»
11 минут назад
«Флорида» выменяла Сета Джонса у «Чикаго», отдав вратаря Найта и выбор в 1-м раунде драфта. «Блэкхокс» удержат 2,5 млн из 9,5 млн кэпхита защитника
626 минут назад
Воронков забил 20-й гол в сезоне в матче с «Детройтом». У него 40 очков в 51 игре
1сегодня, 02:30Видео
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Тампе», «Питтсбург» проиграл «Бостону», «Филадельфия» в гостях у «Виннипега», «Коламбус» забил 5 голов «Детройту» на открытом воздухе
385сегодня, 02:18Live
Бобровский сделал 3-й шатаут в сезоне, став 1-й звездой матча с «Калгари». Победа – 25-я в 40 играх
сегодня, 01:17
Соберите команду НХЛ только из русских игроков! Сможете выиграть?
вчера, 23:00Спецпроект
Овечкин забил 884-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 10 шайб
166вчера, 20:07Видео
Василевский – 1-я звезда игры с «Вашингтоном». Он выиграл 8-й матч подряд, отбив 20 бросков из 21
10вчера, 21:59
«Вашингтон» проиграл 3 матча подряд впервые в сезоне. Команда Карбери идет на 2-м месте в НХЛ
4вчера, 21:52
Сорокин про гол в матче НХЛ: «Я знал, что сделаю это раньше Шестеркина»
8вчера, 21:42
Ко всем новостям
Последние новости
Костин сделал передачу во 2-м матче подряд – с «Оттавой». До этого была серия без очков из 11 игр
38 минут назад
Проворов сделал пас на победный гол «Детройту». У защитника «Коламбуса» 7+21 в 50 матчах
153 минуты назад
Задоров сделал пас на победный гол «Питтсбургу» в меньшинстве. У защитника «Бостона» 3+12 в 61 игре
сегодня, 02:00
Романов набрал очки в 3-м матче подряд, сделав пас на победный гол «Нэшвиллу». У защитника «Айлендерс» 4+14 в 45 играх
сегодня, 01:30
Конюшков о 2:4 от ЦСКА: «Не хватило реализации. Неплохо отыгрались, дали надежду команде, но немного не дожали»
вчера, 19:59
О′Делл об «Ак Барсе»: «Никакого кризиса нет. Это хоккей, поражения случаются. Нам надо упростить игру, ловить больше шайб на себя»
1вчера, 19:39
Сушко о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Это будет огромное событие для российского спорта. Это человек, который может с двух бросков забить три гола»
5вчера, 18:59
Кудашов о том, что Подъяпольский пропустил 3 матча подряд: «И в 4-м тоже не появится. Всю серию будет играть Моторыгин. Дадим Владиславу отдохнуть»
2вчера, 18:55
Кравец о 3:6 от «Динамо»: «Нехватка мастерства приводит к ошибкам. Нужно помогать тем, чем умеешь. Умеешь бороться – борись, а не обыгрывай в центральной зоне и теряй шайбу»
вчера, 18:47
Кудашов о 6:3 с «Куньлунем»: «Соперник доставил много хлопот, особенно в начале матча. Слава Богу, вовремя проснулись и потом контролировали игру»
4вчера, 17:54