Карбери про «Вашингтон»: Лучший способ, которым Овечкин он может помочь, – это забивать голы. Для него это способ привести команду к победе, помочь выиграть Кубок Стэнли»

Спенсер Карбери ответил на вопрос относительно Александра Овечкина.

– Ови летит к рекорду, «Кэпиталс» – одна из лучших команд сезона. Как удалось найти баланс между командным результатом и гонкой за личным достижением?

– Об этом можно было бы написать целую книгу – о том, как индивидуальные достижения вписываются в командный вид спорта и как он балансирует на этой грани.

Я недавно читал его цитату, которая, на мой взгляд, очень точная: что-то вроде «чтобы выигрывать игры, надо забивать голы». Возможно, это было сказано вчера, а может, много лет назад, но суть та же.

Я понимаю это так: лучший способ, которым он может помочь команде, – это забивать голы.

Кто-то может расценивать это как эгоистичную цель или личное достижение, но для него это способ привести команду к победе, помочь ей выиграть Кубок Стэнли .

В основе личности Александра Овечкина лежит стремление забивать. Да, это индивидуальная цель, но она направлена на то, чтобы побеждать, – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .