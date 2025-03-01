Нюландер забил 34-й гол в сезоне и вышел на чистое 2-е место, обогнав Шайфли. До Драйзайтля – 10 шайб
Вильям Нюландер забил 34-й гол в сезоне и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов.
Форвард «Торонто» отличился в матче с «Рейнджерс» (3:2) и обогнал нападающего «Виннипега» Марка Шайфли, на счету которого 33 шайбы.
Лидирует в списке Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», забивший 44 гола.
Всего в 59 играх текущего чемпионата НХЛ Нюландер набрал 59 (34+25) очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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