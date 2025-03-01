Нюландер забил 34-й гол в сезоне и вышел на чистое 2-е место, обогнав Шайфли. До Драйзайтля – 10 шайб

Вильям Нюландер забил 34-й гол в сезоне и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов.

Форвард «Торонто » отличился в матче с «Рейнджерс» (3:2) и обогнал нападающего «Виннипега » Марка Шайфли , на счету которого 33 шайбы. Лидирует в списке Леон Драйзайтль из «Эдмонтона », забивший 44 гола. Всего в 59 играх текущего чемпионата НХЛ Нюландер набрал 59 (34+25) очков.