Мамбеталиев о 3:2 с «Ладой»: «Барыс» немного не дотянул в основное время, но все же выиграл по буллитам. Полезная победа для эмоционального тонуса»

Галым Мамбеталиев оценил победу над «Ладой» (3:2 Б).

«Предупреждали ребят, что будет тяжелая игра, что надо отдаваться полностью. Где-то были ошибки, но хорошо, что забили свои моменты.

Немного не дотянули в основное время, но все же выиграли по буллитам. Полезная победа для ребят, для эмоционального тонуса», – сказал тренер «Барыса ».