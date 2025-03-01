Мамбеталиев о 3:2 с «Ладой»: «Барыс» немного не дотянул в основное время, но все же выиграл по буллитам. Полезная победа для эмоционального тонуса»
Галым Мамбеталиев оценил победу над «Ладой» (3:2 Б).
«Предупреждали ребят, что будет тяжелая игра, что надо отдаваться полностью. Где-то были ошибки, но хорошо, что забили свои моменты.
Немного не дотянули в основное время, но все же выиграли по буллитам. Полезная победа для ребят, для эмоционального тонуса», – сказал тренер «Барыса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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