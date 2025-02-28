Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «Нам преподносят невразумительные высказывания. Евгению много фартило. «Трактор» должен понимать – правильно, что они его не взяли»

Андрей Баландин высказался о ситуации Евгения Кузнецова и СКА.

Ранее появилась информация , что нападающий может больше не сыграть за петербургский клуб в этом сезоне.

«Женька Кузнецов, как из фильма «Бриллиантовая рука». Вспомните цитату: «У тебя там не закрытый, а открытый перелом!».

Те высказывания, которые нам преподносят на этот счет, невразумительные.

И сейчас «Трактор» должен понимать, что правильно, что они не взяли Кузнецова в команду. Пока он не оправдывает своей игрой, поведением, действиями те средства, которые в него вложены.

Все это было предсказуемо, я об этом уже неоднократно говорил. Я понимаю его уровень игры и то, что ему много фартило.

Раньше Женька любил похохотать, вышел бы и дал интервью – посмеялись бы вместе», – сказал бывший директор «Трактора » Андрей Баландин.

Что случилось с Кузнецовым? Кажется, не сыграет за СКА до конца сезона