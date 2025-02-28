Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «Нам преподносят невразумительные высказывания. Евгению много фартило. «Трактор» должен понимать – правильно, что они его не взяли»
Ранее появилась информация, что нападающий может больше не сыграть за петербургский клуб в этом сезоне.
«Женька Кузнецов, как из фильма «Бриллиантовая рука». Вспомните цитату: «У тебя там не закрытый, а открытый перелом!».
Те высказывания, которые нам преподносят на этот счет, невразумительные.
И сейчас «Трактор» должен понимать, что правильно, что они не взяли Кузнецова в команду. Пока он не оправдывает своей игрой, поведением, действиями те средства, которые в него вложены.
Все это было предсказуемо, я об этом уже неоднократно говорил. Я понимаю его уровень игры и то, что ему много фартило.
Раньше Женька любил похохотать, вышел бы и дал интервью – посмеялись бы вместе», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.
Что случилось с Кузнецовым? Кажется, не сыграет за СКА до конца сезона
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий