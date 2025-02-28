«Сибирь» отыгралась с 1:3 и победила «Витязь» по буллитам. Команда Епанчинцева прервала серию из 5 поражений

«Сибирь» одержала волевую победу над «Витязем» (4:3 Б).

К 34-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Вадима Епанчинцева уступала со счетом 1:3. «Сибирь» сравняла счет благодаря дублю Егора Мартынова .

Решающий буллит забросил Тэйлор Бек .

«Сибирь » прервала серию из 5 поражений. Клуб идет на 8-м месте в таблице Востока с 61 очком в 59 матчах.