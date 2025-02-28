«Тампа» выиграла 7 матчей подряд впервые с 2020 года, разница шайб на отрезке – 31:12. Клуб идет в топ-3 в дивизионе
«Тампа» выиграла 7 матчей подряд впервые с 2020 года.
«Лайтнинг» одержали победу над «Калгари» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победная серия команды под руководством Джона Купера продлилась до 7 матчей – лучший результат с сезона-2019/20, когда был установлен клубный рекорд (11 побед подряд в январе и феврале).
Разница шайб на отрезке – 31:12.
«Тампа» набрала 72 очка в 58 играх и идет в топ-3 в Атлантическом дивизионе с небольшим отставанием от лидеров. У «Флориды» 75 очков в 60 играх, у «Торонто» – 74 в 58.
В следующем матче южане сыграют с «Вашингтоном» на выезде (1 марта, начало по московскому времени – в 20:30).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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