«Тампа» выиграла 7 матчей подряд впервые с 2020 года, разница шайб на отрезке – 31:12. Клуб идет в топ-3 в дивизионе

«Тампа» выиграла 7 матчей подряд впервые с 2020 года.

«Лайтнинг» одержали победу над «Калгари» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победная серия команды под руководством Джона Купера продлилась до 7 матчей – лучший результат с сезона-2019/20, когда был установлен клубный рекорд (11 побед подряд в январе и феврале).

Разница шайб на отрезке – 31:12.

«Тампа » набрала 72 очка в 58 играх и идет в топ-3 в Атлантическом дивизионе с небольшим отставанием от лидеров. У «Флориды» 75 очков в 60 играх, у «Торонто» – 74 в 58.

В следующем матче южане сыграют с «Вашингтоном» на выезде (1 марта, начало по московскому времени – в 20:30).