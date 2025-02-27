Хайруллин из СКА о «Динамо»: «Играли с ними и побеждали – знаем, как это делать. Исправим ошибки, победа будет за нами»
Марат Хайруллин высказался о ближайшем сопернике СКА.
Сегодня армейцы дома проведут матч с «Динамо» Москва. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
– Вам предстоит сыграть с московским «Динамо». Что скажете об этом сопернике?
– Хорошая команда. Мы уже много раз с ними сыграли. Хорошо действуют в средней зоне, в обороне, нужно будет проходить эту зону очень быстро.
В принципе, мы играли с ними и побеждали. Знаем, как это делать. Посмотрим ошибки, исправим их и, дай бог, победа будет за нами, – сказал форвард СКА Марат Хайруллин.
Сергей Коньков: «СКА не выглядит претендентом на Кубок Гагарина – пропустили 6 от «Куньлуня», 7 – от «Спартака», «Ак Барс» 8 забил. Может, это тактика? Они затуманивают всем взор»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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