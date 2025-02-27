Сет Джонс: «Чикаго» сейчас такая же команда, как и в первом матче чемпионата. Мы не стали лучше. Мы уже четыре сезона внизу турнирной таблицы»

Сет Джонс заявил, что «Чикаго» не может добиться прогресса.

«Блэкхокс» уступили «Юте» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ . «Чикаго» также проиграл по броскам со счетом 22:36.

«Сейчас мы такая же команда, как и в первом матче сезона. Это очевидно. Мы не стали лучше. Из-за этого мы не выигрываем достаточно матчей.

Мы уже четыре сезона внизу турнирной таблицы. Это происходит не только в этом сезоне.

[Наш вратарь] Арвид Содерблом провел невероятный матч. У него не было бы шансов на победу, если бы он не стоял на голове», – сказал защитник «Чикаго » Сет Джонс .

Сет Джонс готов к обмену из «Чикаго»: «Хочу надеяться, что буду бороться за Кубок Стэнли. Обсуждения с агентом ведутся»