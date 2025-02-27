Сет Джонс: «Чикаго» сейчас такая же команда, как и в первом матче чемпионата. Мы не стали лучше. Мы уже четыре сезона внизу турнирной таблицы»
Сет Джонс заявил, что «Чикаго» не может добиться прогресса.
«Блэкхокс» уступили «Юте» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Чикаго» также проиграл по броскам со счетом 22:36.
«Сейчас мы такая же команда, как и в первом матче сезона. Это очевидно. Мы не стали лучше. Из-за этого мы не выигрываем достаточно матчей.
Мы уже четыре сезона внизу турнирной таблицы. Это происходит не только в этом сезоне.
[Наш вратарь] Арвид Содерблом провел невероятный матч. У него не было бы шансов на победу, если бы он не стоял на голове», – сказал защитник «Чикаго» Сет Джонс.
Сет Джонс готов к обмену из «Чикаго»: «Хочу надеяться, что буду бороться за Кубок Стэнли. Обсуждения с агентом ведутся»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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