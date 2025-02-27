«Лос-Анджелес» обменял форварда Мэддена в «Миннесоту» на защитника Чеккони

«Лос-Анджелес» и «Миннесота» произвели обмен хоккеистами.

В «Уайлд» перешел 25-летний нападающий Тайлер Мэдден. В «Кингс» перебрался 27-летний защитник Джозеф Чеккони.

«Миннесота » перевела Мэддена в «Айову» – фарм-клуб в АХЛ .

В этом сезоне Тайлер набрал 25 (8+17) очков в 47 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Онтарио Рейн ».

Чеккони провел 51 матч в чемпионате АХЛ в этом сезоне за «Айову» и отметился 13 (2+11) баллами за результативность.