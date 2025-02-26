«Авангард» выиграл 7 матчей подряд, команда Ги Буше – 6-я на Востоке

«Авангард» выиграл 7 подряд матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Ги Буше обыграла «Витязь» (4:3 ОТ) в домашнем матче.

Таким образом, «Авангард » набрал 72 балла после 59 матчей и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.

«Витязь » проиграл 4 из 5 последних матчей. Команда тренера Павла Десятков идет 10-й на Западе с 50 очками в 59 матчах.