«Авангард» выиграл 7 матчей подряд, команда Ги Буше – 6-я на Востоке
«Авангард» выиграл 7 подряд матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Ги Буше обыграла «Витязь» (4:3 ОТ) в домашнем матче.
Таким образом, «Авангард» набрал 72 балла после 59 матчей и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.
«Витязь» проиграл 4 из 5 последних матчей. Команда тренера Павла Десятков идет 10-й на Западе с 50 очками в 59 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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