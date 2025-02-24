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  • Фетисов о возможности снятия американских санкций: «Рано или поздно это закончится, надеюсь. Хотелось бы, чтобы две великие страны положили конец санкционному беспределу»
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Фетисов о возможности снятия американских санкций: «Рано или поздно это закончится, надеюсь. Хотелось бы, чтобы две великие страны положили конец санкционному беспределу»

Вячеслав Фетисов высказался о шансах снятия американских санкций.

– Верите ли вы, что с вас снимут американские санкции?

– Я надеюсь, что рано или поздно это закончится.

Сейчас в российско-американских отношениях все быстро поменялось. Хотелось бы, чтобы две великие страны положили конец этому санкционному беспределу.

Санкции накладываются на людей, которые защищают интересы своей страны, находясь в парламенте или правительстве.

Разве кому-то позволено заниматься такими вещами? Они говорят про свободный мир и демократию и ограничивают людей.

Надеюсь, что этому будет положен конец, но шампанское из-за этого открывать не буду, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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