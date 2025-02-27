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НХЛ. «Колорадо» победил «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» уступил «Ванкуверу», «Виннипег» обыграл «Оттаву»

«Виннипег» в гостях обыграл «Оттаву» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Колорадо» победил «Нью-Джерси» (5:1), «Лос-Анджелес» уступил «Ванкуверу» (2:3 ОТ).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
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