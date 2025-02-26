Рид Буше о восстановлении после травмы: «Чувствую себя хорошо, готов выйти на лед»
Рид Буше рассказал о своем состоянии после перелома лицевой кости.
Форварду попали шайбой в голову в игре с «Салаватом» 29 января. Сообщалось, что он получил перелом лицевой кости.
«Чувствую себя хорошо, готов выйти на лед. Нам удается показывать командную игру, усердно работать и действовать правильно в мелочах. А это именно то, что нужно», – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.
В нынешнем сезоне он провел 42 матча и набрал 37 (22+15) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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