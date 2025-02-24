Сорокин пропустил 4+ шайбы в 3-м матче подряд. Он отразил 25 из 29 бросков «Далласа»

Илья Сорокин пропустил 4+ шайбы в 3-м матче подряд.

«Айлендерс » уступили «Далласу » (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

Российский вратарь клуба с Лонг-Айленда отразил 25 из 29 бросков по своим воротам. Поражение стало для него 3-м подряд при 14 пропущенных шайбах на отрезке.

В 41 матче в сезоне у Сорокина 20 побед при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,72.