Сорокин пропустил 4+ шайбы в 3-м матче подряд. Он отразил 25 из 29 бросков «Далласа»
Илья Сорокин пропустил 4+ шайбы в 3-м матче подряд.
«Айлендерс» уступили «Далласу» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Российский вратарь клуба с Лонг-Айленда отразил 25 из 29 бросков по своим воротам. Поражение стало для него 3-м подряд при 14 пропущенных шайбах на отрезке.
В 41 матче в сезоне у Сорокина 20 побед при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,72.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости