Гришин о победе «Спартака» над СКА: «Ребята получают удовольствие, это главное. Жамнов пропагандирует зрелищный хоккей, в который сам играл»

Игорь Гришин высказался о выездной победе «Спартака» над СКА (7:2).

– Про «Спартак» не могу не спросить после победы над СКА. Как вам игра команды и работа Жамнова?

– Прекрасно, ребята получают удовольствие от игры. Алексей Юрьевич [Жамнов] пропагандирует тот хоккей, в который он сам играл. У команды получается зрелищная игра, зрителям нравится. Я говорю, ребята получают удовольствие. Это самое главное.

– За «Динамо» следите? У вашего клуба партнерство с москвичами.

– Конечно, а как же? Был период, когда «Динамо» играло очень серьезно. До этого мне казалось, что у них вообще нет слабых мест.

В общем, что-то немножечко произошло, тоже все готовятся к плей-офф. Ни одной команде невозможно длительное время играть на высоком уровне.

– Кто будет в финале Кубка Гагарина?

– Вообще не люблю предсказывать. Я думаю, что московское «Динамо » будет там, если все будет хорошо с вратарями, а вторым финалистом назову, скорее всего, «Трактор », – сказал главный тренер «Динамо» Санкт-Петербург Игорь Гришин, ранее возглавлявший «Спартак ».