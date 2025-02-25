Вайсфельд о КХЛ: «Локомотив» на первом месте – это разве сенсация? По потенциалу и ресурсу так и должен играть. Скорее «Северсталь» можно отнести к приятному удивлению»
Леонид Вайсфельд не удивлен, что «Локомотив» идет на 1-м месте в КХЛ.
Ярославский клуб на данный момент лидирует в турнирной таблице Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 89 очков после 59 игр.
– Если брать всю КХЛ, чья игра вас привлекает или удивляет? Может быть, «Локомотив»?
– «Локомотив» – да, но это ожидаемо было. Тут ничего удивительного. Скорее «Северсталь» можно отнести к приятному удивлению.
А что касается «Локомотива», он по своему потенциалу и ресурсу и должен так играть. Это разве сенсация, что Ярославль на первом месте? Это ж не сенсация.
Если б, например, «Витязь» был на первом месте – тогда понятно, сенсация. А «Локомотив» и должен где-то там быть, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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