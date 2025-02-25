Вайсфельд о КХЛ: «Локомотив» на первом месте – это разве сенсация? По потенциалу и ресурсу так и должен играть. Скорее «Северсталь» можно отнести к приятному удивлению»

Леонид Вайсфельд не удивлен, что «Локомотив» идет на 1-м месте в КХЛ.

Ярославский клуб на данный момент лидирует в турнирной таблице Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 89 очков после 59 игр.

– Если брать всю КХЛ, чья игра вас привлекает или удивляет? Может быть, «Локомотив»?

– «Локомотив» – да, но это ожидаемо было. Тут ничего удивительного. Скорее «Северсталь » можно отнести к приятному удивлению.

А что касается «Локомотива », он по своему потенциалу и ресурсу и должен так играть. Это разве сенсация, что Ярославль на первом месте? Это ж не сенсация.

Если б, например, «Витязь » был на первом месте – тогда понятно, сенсация. А «Локомотив» и должен где-то там быть, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.