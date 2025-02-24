Овечкин с 29 шайбами за сезон делит 6-е место в истории НХЛ среди игроков 39+ лет. Рекорд у Хоу – 44 гола
Александр Овечкин идет шестым по голам в НХЛ для игроков 39 лет и старше.
Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (7:3).
Россиянин забил 880-й, 881-й и 882-й голы в регулярных чемпионатах. Рекорд по количеству шайб принадлежит Уэйну Гретцки (894).
В этом сезоне Александр Овечкин забил 29 голов в 41 матче.
Среди хоккеистов 39 лет и старше Овечкин делит шестое место с Джонни Бьюсиком, который забил 29 голов в сезоне-1974/75.
Четвертую позицию делят Теему Селянне (31 гол, сезон-2010/11) и Горди Хоу (31 гол, сезон-1969/70).
На третьей строчке располагается Джонни Бьюсик (36 голов, сезон-1975/76). На второй позиции находится Горди Хоу (39 голов, сезон-1967/68). Хоу также является лидером по этому показателю в истории НХЛ (44 гола, сезон-1968/69).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: StatsCentre
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