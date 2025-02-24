Черкас о вратарях СКА: «Они должны играть стабильнее. Голкипер должен не только «свои» шайбы ловить, но еще выручать. Это не всегда получается»

Сергей Черкас поделился мнением относительно вратарей СКА.

– В СКА есть вратарская проблема, или это уже в порядке вещей – все время тасовать голкиперов?

– Замена вратарей всегда существовала. Просто тренеры делают ее по-разному. Кто-то меняет на последних минутах, кто-то раньше – в зависимости от счета и обстоятельств. В НХЛ там вообще меняют когда угодно.

Не обижая вратарей СКА, хотело бы сказать: они должны играть стабильнее. Как только голкипер надежен в воротах, команда выигрывает. Вратарь должен не только «свои» шайбы ловить, но еще выручать. Это не всегда получается.

Хотя для меня нынешний чемпионат не совсем обычный. Я смотрю матчи: московское «Динамо» проигрывает дома минскому 0:5, «Автомобилист» – «Северстали» – 0:4, «Ак Барс» – «Торпедо» 1:5, СКА – «Куньлуню» – 4:6… То есть, вообще ничего не понимаю!

Вратарям в условиях такой конкуренции не просто удержать за собой пост №1. Никто не играет стабильно «от и до». Только Исаев здорово выступал за «Локомотив», пока не получил травму.

– К плей-офф тренеры СКА должны определиться с основным вратарем?

– Я думаю, все понятно будет, когда мы увидим, кто выйдет играть в первом матче плей-офф. Сейчас еще есть время для экспериментов, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.