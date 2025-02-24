Епанчинцев о 2-м голе «Адмирала»: «Когда шайба покидает площадку, это остановка? Cудьи не увидели момент, не посмотрели повтор. Но от лидеров «Сибири» хотелось больше – микроматч 0:4»
«Сибирь» уступила 2:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ, проиграв пятую игру кряду.
– Тяжело что-то комментировать, а особенно второй период и второй гол.
Когда шайба покидает площадку, это остановка? К сожалению, судьи этот момент не увидели и не посмотрели видеоповтор. Объясню – шайба ударилась в [заградительную] сетку, это остановка игры.
Мне объяснили, что момент был заигран. Видеокамеры, миллион камер...
Это ни в коем случае не отговорка – во втором и третьем периодах соперник был намного свежее, быстрее и наказал нас за свои ошибки, два гола забили на отложенном штрафе, с пятака. В третьем периоде не было звена-лидера, которое потянуло бы за собой всю команду.
– Почему Тэйлор Бек ушел с площадки раньше окончания встречи?
– Это не демарш. Объяснение было простое – если бы я остался на льду, то получил бы большой штраф.
– Если такое настроение у лидера, не думали взять тайм-аут?
– Думали. Можно было его взять, хотели оставить тайм-аут на концовку, если были бы на это предпосылки. Это моя ошибка.
– Последние матчи у Тревора Мерфи неудачные. Понимаете причину его спада?
– Не сказал бы, что это [его] спад. Спад у всей обороны, у всей команды. Я никогда не выделяю никого, проиграла вся команда.
Да, хотелось видеть большего от лидеров, тем более, что свой микроматч они проиграли сегодня со счетом 0:4, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
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