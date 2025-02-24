«Сибирь» проиграла 5-й матч подряд – 2:5 от «Адмирала» при 27:48 по броскам. Команда Епанчинцева опережает «Нефтехимик» на 6 очков

«Сибирь» проиграла пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Вадима Епанчинцева уступила «Адмиралу » (2:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Дальневосточники также перебросали соперника – 48:27.

Таким образом, серия поражений новосибирского клуба продлилась до пяти матчей. Прежде команда также проиграла «Металлургу» (2:5), «Автомобилисту» (0:5), «Спартаку» (2:6) и «Локомотиву» (1:2 ОТ).

На данный момент «Сибирь» находится на 8-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 59 баллов в 58 матчах.

На девятой строчке идет «Нефтехимик», в активе которого 53 очка в 58 играх.