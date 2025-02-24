«Юта» поместила Вялимяки на драфт отказов. У клуба после травм вернулись защитники Марино и Дурзи
«Юта» поместила Юусо Вялимяки на драфт отказов.
26-летний защитник может отправиться в АХЛ, если ни один из клубов НХЛ не заберет финского хоккеиста из списка отказов.
Клуб из Солт-Лейк-Сити выставил Вялимяки на драфт отказов из-за возвращения защитников Джона Марино и Шона Дурзи в состав после травм.
В этом сезоне Вялимяки набрал 5 (2+3) очков при полезности «минус 5» в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости