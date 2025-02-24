«Юта» поместила Вялимяки на драфт отказов. У клуба после травм вернулись защитники Марино и Дурзи

«Юта» поместила Юусо Вялимяки на драфт отказов.

26-летний защитник может отправиться в АХЛ, если ни один из клубов НХЛ не заберет финского хоккеиста из списка отказов.

Клуб из Солт-Лейк-Сити выставил Вялимяки на драфт отказов из-за возвращения защитников Джона Марино и Шона Дурзи в состав после травм.

В этом сезоне Вялимяки набрал 5 (2+3) очков при полезности «минус 5» в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ.