Бибер и Реник устроили шуточную драку на благотворительном матче. Снуп Догг был почетным тренером: «Кто-нибудь, помогите Джастину»
Благотворительный хоккейный турнир прошел в Лос-Анджелесе. В состав команд вошли знаменитости, бывшие игроки НХЛ, а также члены пожарного и полицейского департаментов города.
Дэнни Де Вито, Снуп Догг, Уилл Феррелл, Эл Майклс, Коби Смолдерс, Ханна Стокинг, Винс Вон и Эндрю Витуорт были почетными тренерами команд.
Вырученные средства будут направлены на помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. В результате лесных пожаров в середине января было повреждено более 10 тысяч строений, около 180 000 человек были вынуждены эвакуироваться.
В одном из эпизодов матча 30-летний поп-исполнитель Бибер и 55-летний член Зала хоккейной славы Реник притворились, что обмениваются ударами.
«Это Джастин Бибер, кто-нибудь, помогите Джастину», – сказал во время потасовки Снуп Догг, который был тренером Team Black вместе с Уиллом Ферреллом.
Фото: скриншот из видео x.com/LAKings
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