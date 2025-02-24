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Овечкин с 32-м хет-триком, братья Робертсоны с 5 голами на двоих за «Даллас» и «Торонто», вратарь «Нью-Джерси» Доус с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Александр Овечкин, братья Робертсоны и Нико Доус – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – вратарь «Нью-Джерси» Нико Доус, засушивший «Нэшвилл» (5:0) при 29 отраженных бросках. Шатаут стал для него первым в лиге. 

Звание второй звезды разделили братья Робертсоны. Джейсон из «Далласа» сделал хет-трик во втором периоде матча с «Айлендерс» (4:3). Ник из «Торонто» сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:2). 

Первая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 3 шайбами в ворота «Эдмонтона» (7:3). Хет-трик стал для него 32-м в регулярках лиги. 

🎩🎩🎩 У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки – лишь 12 шайб

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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