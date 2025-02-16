Чернышов набрал 1+4 в матче OHL с «Садбери» и помог Мисе достичь отметки 50 голов в 50 матчах в сезоне. У экс-форварда «Динамо» 23 очка в 8 играх в лиге
19-летний форвард «Сагино» был признан второй звездой матча с «Садбери» (8:3).
Первой звездой стал его партнер и лидер бомбардирской гонки лиги Майкл Миса (106 очков в 50 играх), сделавший хет-трик (все три шайбы – с передач Чернышова).
Третий гол позволил 17-летнему канадцу, являющемуся одним из фаворитов драфта НХЛ-2025, достичь отметки 50 голов в 50 играх.
В активе россиянина стало 23 (11+12) очка в 8 играх в юниорской лиге Онтарио при полезности «+7».
Напомним, в августе 2024 года экс-игрок «Динамо» подписал контракт новичка с «Сан-Хосе».
Через несколько недель Чернышову прооперировали плечо в США, после чего он не выходил на лед в официальных матчах до 30 января текущего года.
Нападающий был выбран «Шаркс» на драфте НХЛ-2024 во втором раунде под общим 33-м номером.
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