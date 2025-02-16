Чернышов набрал 1+4 в матче OHL с «Садбери» и помог Мисе достичь отметки 50 голов в 50 матчах в сезоне. У экс-форварда «Динамо» 23 очка в 8 играх в лиге

Игорь Чернышов набрал 1+4 в матче OHL с «Садбери».

19-летний форвард «Сагино» был признан второй звездой матча с «Садбери » (8:3).

Первой звездой стал его партнер и лидер бомбардирской гонки лиги Майкл Миса (106 очков в 50 играх), сделавший хет-трик (все три шайбы – с передач Чернышова ).

Третий гол позволил 17-летнему канадцу, являющемуся одним из фаворитов драфта НХЛ-2025, достичь отметки 50 голов в 50 играх.

В активе россиянина стало 23 (11+12) очка в 8 играх в юниорской лиге Онтарио при полезности «+7».

Напомним, в августе 2024 года экс-игрок «Динамо » подписал контракт новичка с «Сан-Хосе ».

Через несколько недель Чернышову прооперировали плечо в США, после чего он не выходил на лед в официальных матчах до 30 января текущего года.

Нападающий был выбран «Шаркс» на драфте НХЛ-2024 во втором раунде под общим 33-м номером.