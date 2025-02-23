Тейдж Томпсон с 2+1, Виларди с дублем и Хэйтон с 1-м хет-триком «Юты» – звезды дня в НХЛ

Тейдж Томпсон, Габриэль Виларди и Барретт Хэйтон – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги первого игрового дня после паузы на Турнир четырех наций.

Третья звезда – форвард «Юты» Барретт Хэйтон с 3 шайбами в ворота «Лос-Анджелеса» (3:5). Хет-трик стал первым в лиге как для 24-летнего игрока, так и в истории клуба из Солт-Лейк-Сити.

Вторая звезда – форвард «Виннипега » Габриэль Виларди с дублем в ворота «Сент-Луиса» (4:3 Б). Его гол на 59:32 позволил «Джетс» спастись от поражения. В итоге команда одержала 9-ю победу подряд (рекорд франшизы).

Первая звезда – форвард «Баффало » Тейдж Томпсон , набравший 3 (2+1) очка в матче с «Рейнджерс» (8:2).