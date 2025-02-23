Тейдж Томпсон с 2+1, Виларди с дублем и Хэйтон с 1-м хет-триком «Юты» – звезды дня в НХЛ
Тейдж Томпсон, Габриэль Виларди и Барретт Хэйтон – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги первого игрового дня после паузы на Турнир четырех наций.
Третья звезда – форвард «Юты» Барретт Хэйтон с 3 шайбами в ворота «Лос-Анджелеса» (3:5). Хет-трик стал первым в лиге как для 24-летнего игрока, так и в истории клуба из Солт-Лейк-Сити.
Вторая звезда – форвард «Виннипега» Габриэль Виларди с дублем в ворота «Сент-Луиса» (4:3 Б). Его гол на 59:32 позволил «Джетс» спастись от поражения. В итоге команда одержала 9-ю победу подряд (рекорд франшизы).
Первая звезда – форвард «Баффало» Тейдж Томпсон, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Рейнджерс» (8:2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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