Козырев о 6:2 с «Барысом»: «Северстали» после двух домашних поражений нужна была победа. Счет не отражает соотношения сил»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с «Барысом».

Клуб из Череповца одержал победу со счетом 6:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Счет не отражает соотношения сил и хода матча. Были моменты, когда преимущество могло перейти к «Барысу ». Здорово сыграл наш вратарь.

После двух домашних поражений нам нужна была победа, мы ее получили, это очень важно. Матч был неоднозначный и оставил много вопросов для нас.

Недооценки соперников не было, готовились, знали, что будет трудная игра – она такой и вышла. Мы готовили наших хоккеистов к тому, что окажется тяжело», – сказал Козырев .