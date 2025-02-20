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Козырев о 6:2 с «Барысом»: «Северстали» после двух домашних поражений нужна была победа. Счет не отражает соотношения сил»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с «Барысом».

Клуб из Череповца одержал победу со счетом 6:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Счет не отражает соотношения сил и хода матча. Были моменты, когда преимущество могло перейти к «Барысу». Здорово сыграл наш вратарь.

После двух домашних поражений нам нужна была победа, мы ее получили, это очень важно. Матч был неоднозначный и оставил много вопросов для нас.

Недооценки соперников не было, готовились, знали, что будет трудная игра – она такой и вышла. Мы готовили наших хоккеистов к тому, что окажется тяжело», – сказал Козырев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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