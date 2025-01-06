Замула о сложностях на старте сезона из-за помощи Мичкову: «Если вы вместе 24/7, это может быть утомительно. Легко потерять концентрацию. Помогать несложно, но нужно думать и о себе»

Егор Замула рассказал, как помогал осваиваться в «Филадельфии» Матвею Мичкову.

Ранее Шуми Бабаев, агент Замулы, объяснял не лучшую форму клиента в начале сезона НХЛ так: «Он выступал как переводчик и опекал Матвея Мичкова. На это уходило много нервов и энергии».

«Помогать вовсе не сложно, но если вы вместе 24 часа в сутки 7 дней в неделю, это может быть утомительно. Легко потерять концентрацию, потому что сам все время думаешь о том, как что-то перевести.

Матвей сам во всем разобрался, мне даже не пришлось много говорить. Помогать несложно, но нужно думать и о себе и своей игре.

К счастью, у нас есть переводчик, Слава Кузнецов, и он помогает Матвею. Если он на льду или в раздевалке чего-то не понимает, я подключаюсь», – сказал защитник.