Мальцев про слова Малкина об игре в России: «Посмотрел, как Кузнецов здесь играет, и не захотел возвращаться, может»
Александр Мальцев отреагировал на слова Евгения Малкина об игре в России.
Малкин является воспитанником «Металлурга». Ранее он играл за клуб Фонбет Чемпионата КХЛ. Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26.
Ранее Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ.
– Как относитесь к решению Малкина?
– Не знаю, это его дело.
– Ему неинтересно играть в КХЛ после карьеры за океаном?
– Возможно, у каждого свое мнение.
– Было бы круто, если бы он вернулся в КХЛ?
– Наверное.
– Почему Малкин не захотел?
– Не знаю, может, он посмотрел, как Кузнецов здесь играет, и не захотел. Все-таки возвращаться так не очень хочется, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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