Мальцев про слова Малкина об игре в России: «Посмотрел, как Кузнецов здесь играет, и не захотел возвращаться, может»

Александр Мальцев отреагировал на слова Евгения Малкина об игре в России.

Малкин является воспитанником «Металлурга». Ранее он играл за клуб Фонбет Чемпионата КХЛ. Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом » рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ .

– Как относитесь к решению Малкина?

– Не знаю, это его дело.

– Ему неинтересно играть в КХЛ после карьеры за океаном?

– Возможно, у каждого свое мнение.

– Было бы круто, если бы он вернулся в КХЛ?

– Наверное.

– Почему Малкин не захотел?

– Не знаю, может, он посмотрел, как Кузнецов здесь играет, и не захотел. Все-таки возвращаться так не очень хочется, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев .