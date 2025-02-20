Фетисов про слова Малкина об игре в России: «Он ни разу не отказался от выступлений за сборную, какие к нему вопросы? Евгений имеет право на любое решение»

Вячеслав Фетисов высказался о словах Евгения Малкина об игре в России.

Малкин является воспитанником «Металлурга». Ранее он играл за клуб Фонбет Чемпионата КХЛ.

Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ .

«Уметь уйти – большое мастерство и искусство. Человек играет больше 20 лет на самом высоком уровне, ни разу не отказался от выступлений за сборную России, какие к нему могут быть вопросы?

В хоккее тоже можно иногда устать. Наверное, он будет доигрывать контракт с «Питтсбургом », а дальше имеет право на любое решение.

Малкин – выдающийся хоккеист, один из самых талантливых за всю историю, с достоинством представлял наш отечественный хоккей всю свою карьеру в «Пингвинс».

Могу только порадоваться за карьеру Малкина, его путь. Столько лет быть на самом верху – дорогого стоит. Поверьте, я тоже играл до 40 лет и понимаю, что это такое. Все должно сложиться, чтобы такого добиться.

Желаю Евгению до окончания карьеры не получать травм, чтобы красиво уйти из этой великой игры», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.