Андрей Коваленко о футбольном матче России с США: «Все возможно, игры и кубки с нашим участием возобновятся. Потепление пошло в нашу сторону»

Андрей Коваленко оценил идею проведения футбольного матча между Россией и США.

Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, не исключил проведение товарищеского матча с Россией.

«Если честно, я вообще не в курсе, не читал и даже не слышал про такое. Если бы это объявили официально, то это одно, а если кулуарно, то это другое. В нашей жизни все возможно.

Поэтому что тут удивляться? Здесь удивляться не стоит. Все возможно, и матчи возобновятся, и кубки с участием России возобновятся. Я только за! Я только это приветствую.

Будет ли афиша матча России и США громкой на фоне отсутствия международных матчей? Слушай, ну любой матч США-Канада, США-Россия, они всегда добавляли конфетку на тортике. Я считаю, что это был бы один из самых зрелищных и лучших хоккеев.

Но гадать, будет ли не будет, и когда будет, не будем. Давай дождемся. Вроде как потепление пошло в нашу сторону, отношение начинает меняться. Время покажет», – сказал олимпийский чемпион.