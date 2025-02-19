Андрей Коваленко о футбольном матче России с США: «Все возможно, игры и кубки с нашим участием возобновятся. Потепление пошло в нашу сторону»
Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, не исключил проведение товарищеского матча с Россией.
«Если честно, я вообще не в курсе, не читал и даже не слышал про такое. Если бы это объявили официально, то это одно, а если кулуарно, то это другое. В нашей жизни все возможно.
Поэтому что тут удивляться? Здесь удивляться не стоит. Все возможно, и матчи возобновятся, и кубки с участием России возобновятся. Я только за! Я только это приветствую.
Будет ли афиша матча России и США громкой на фоне отсутствия международных матчей? Слушай, ну любой матч США-Канада, США-Россия, они всегда добавляли конфетку на тортике. Я считаю, что это был бы один из самых зрелищных и лучших хоккеев.
Но гадать, будет ли не будет, и когда будет, не будем. Давай дождемся. Вроде как потепление пошло в нашу сторону, отношение начинает меняться. Время покажет», – сказал олимпийский чемпион.
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