Петан о серии «Ак Барса» из 4 поражений: «Еще месяц до плей-офф, успеем все разобрать и поправить»

Ник Петан оценил серию «Ак Барса» из 4 поражений.

Нападающий казанского клуба высказался после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:3).

– Медленно вкатились в игру сегодня. Нам надо учиться на наших ошибках и играть все 60 минут.

– Как прервать неудачную серию команды?

– Надо выяснить, как снова найти командную химию и что-то поменять. Думаю, такое случается со всеми командами. Хорошо, что с нами это происходит сейчас. У нас еще месяц до плей-офф, мы все успеем разобрать и поправить, – сказал Петан.