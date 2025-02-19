Петан о серии «Ак Барса» из 4 поражений: «Еще месяц до плей-офф, успеем все разобрать и поправить»
Ник Петан оценил серию «Ак Барса» из 4 поражений.
Нападающий казанского клуба высказался после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:3).
– Медленно вкатились в игру сегодня. Нам надо учиться на наших ошибках и играть все 60 минут.
– Как прервать неудачную серию команды?
– Надо выяснить, как снова найти командную химию и что-то поменять. Думаю, такое случается со всеми командами. Хорошо, что с нами это происходит сейчас. У нас еще месяц до плей-офф, мы все успеем разобрать и поправить, – сказал Петан.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Ак Барса»
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