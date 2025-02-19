Мостовой сыграл за сборную легенд отечественного хоккея против команды из Пушкино: «Даже не ожидал, что здесь так красиво. Мы 4-й год радуем болельщиков, это будет продолжаться»

Александр Мостовой сыграл за сборную легенд отечественного хоккея в Пушкино.

В конце прошлой недели в Центральном парке культуры и отдыха подмосковного Пушкино в рамках регионального проекта «Выходи во двор» состоялся матч команды жителей городского округа со сборной легенд отечественного хоккея (3:8).

За команду легенд сыграли бывшие игроки сборных СССР и России Александр Якушев, Валерий Каменский , Алексей Касатонов , Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов , Андрей Коваленко и Сергей Соин .

Вместе с экс-хоккеистами на лед вышел бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой.

«Уже четвертый год мы радуем болельщиков, и это будет продолжаться. Будем выезжать, встречаться с жителями и радовать их своей игрой. Прежде всего детей. Потому что дети – это наше будущее.

Лично от себя хочу сказать, что впервые оказался в Пушкино. Часто проезжал мимо этого города, но никогда не бывал внутри. Даже не ожидал, что здесь такое красивое место», – сказал Мостовой.