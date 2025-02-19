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Мостовой сыграл за сборную легенд отечественного хоккея против команды из Пушкино: «Даже не ожидал, что здесь так красиво. Мы 4-й год радуем болельщиков, это будет продолжаться»

Александр Мостовой сыграл за сборную легенд отечественного хоккея в Пушкино.

В конце прошлой недели в Центральном парке культуры и отдыха подмосковного Пушкино в рамках регионального проекта «Выходи во двор» состоялся матч команды жителей городского округа со сборной легенд отечественного хоккея (3:8). 

За команду легенд сыграли бывшие игроки сборных СССР и России Александр Якушев, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Андрей Коваленко и Сергей Соин.

Вместе с экс-хоккеистами на лед вышел бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой. 

«Уже четвертый год мы радуем болельщиков, и это будет продолжаться. Будем выезжать, встречаться с жителями и радовать их своей игрой. Прежде всего детей. Потому что дети – это наше будущее.

Лично от себя хочу сказать, что впервые оказался в Пушкино. Часто проезжал мимо этого города, но никогда не бывал внутри. Даже не ожидал, что здесь такое красивое место», – сказал Мостовой.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Regions
товарищеские матчи
logoАлександр Гуськов
болельщики
logoАлександр Мостовой
logoВячеслав Буцаев
logoВалерий Каменский
logoАндрей Коваленко
logoАлександр Якушев
Матч легенд
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