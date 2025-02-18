КХЛ не отменит рукопожатия после матчей: «Это благодарность сопернику, жест уважения. Эпизоды проявления эмоций носят единичный характер»

КХЛ не будет отменять рукопожатия после матчей.

После матча Фонбет Чемпионата КХЛ «Торпедо» – «Ак Барс» (5:1) во время рукопожатий возник конфликт между вратарями Иваном Кульбаковым и Амиром Мифтаховым.

Ранее нападающий «Динамо» Максим Комтуа и форвард «Спартака» Иван Морозов не пожали друг другу руки. Встреча завершилась победой красно-белых (3:2).

– Может ли КХЛ вновь рассмотреть вопрос отказа от рукопожатий после матчей регулярного чемпионата после инцидентов на матчах «Ак Барс» – «Торпедо» и «Спартак» – «Динамо»?

– Процедура послематчевого рукопожатия закреплена в статье 48 спортивного регламента КХЛ. Это благодарность сопернику, жест уважения в адрес игроков другой команды.

Эпизоды проявления эмоций на послематчевом рукопожатии носят единичный характер. Для хоккеистов это возможность оставить весь свой азарт в игре и искренне поблагодарить друг друга за достойное соперничество.

Традиции послематчевых рукопожатий – не один десяток лет, она показывает, что, каким бы ни был градус борьбы во время игры, после финальной сирены следует забыть обо всех разногласиях и пожать руку сопернику. Именно эти важные ценности игроки показывают болельщикам после матча, – рассказали «Матч ТВ » в пресс‑службе КХЛ.