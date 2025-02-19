Экс-защитник СКА и сборной России Николай Белов примет участие в хоккейном матче в Симферополе 23 февраля. Сыграют сборные Крыма и Черноморского флота РФ

Николай Белов примет участие в хоккейном матче в Симферополе.

23 февраля состоится матч между сборными Крыма и Черноморского флота РФ.

«Матч пройдет по всем правилам КХЛ. То есть это три периода по 20 минут, если победитель не будет выявлен, то будет овертайм, а если и это не поможет, то назначат буллиты. Что немаловажно, выделены средства на призовой фонд.

Победители получат чек на неопределенную сумму – пока это в секрете – и проигравшие тоже за участие», – рассказал президент Федерации хоккея Крыма Игорь Савутин.

Экс-защитник «Нефтехимика», СКА и сборной России Николай Белов в текущем сезоне не выступал ни за один клуб. Последней командой обладателя Кубка Гагарина-2015 был белорусский «Гомель» в сезоне-2023/24.