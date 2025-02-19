Экс-защитник СКА и сборной России Николай Белов примет участие в хоккейном матче в Симферополе 23 февраля. Сыграют сборные Крыма и Черноморского флота РФ
Николай Белов примет участие в хоккейном матче в Симферополе.
23 февраля состоится матч между сборными Крыма и Черноморского флота РФ.
«Матч пройдет по всем правилам КХЛ. То есть это три периода по 20 минут, если победитель не будет выявлен, то будет овертайм, а если и это не поможет, то назначат буллиты. Что немаловажно, выделены средства на призовой фонд.
Победители получат чек на неопределенную сумму – пока это в секрете – и проигравшие тоже за участие», – рассказал президент Федерации хоккея Крыма Игорь Савутин.
Экс-защитник «Нефтехимика», СКА и сборной России Николай Белов в текущем сезоне не выступал ни за один клуб. Последней командой обладателя Кубка Гагарина-2015 был белорусский «Гомель» в сезоне-2023/24.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Лента новостой Крыма
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем