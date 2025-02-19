Барков, Рантанен, Селянне и Ринне – в 1-й сборной Финляндии за 25 лет по версии сайта НХЛ. Микко Койву, Филппула и Раск – во 2-й
Микко Рантанен и Теему Селянне – в 1-й сборной Финляндии за 25 лет.
Авторы сайта НХЛ собрали символическую сборную за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Она состоит из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь.
Выбор осуществлялся на основании личных достижений игроков в НХЛ, также учитывались результаты в матчах за национальную команду.
Первая команда Финляндии
Нападающие: Александр Барков, Микко Рантанен, Теему Селянне;
Защитники: Сами Сало, Киммо Тимонен;
Вратарь: Пекка Ринне.
Вторая команда Финляндии
Нападающие: Валттери Филппула, Олли Йокинен, Микко Койву;
Защитники: Миро Хейсканен, Олли Мяяття;
Вратарь: Туукка Раск.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
Изображения: nhl.com
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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