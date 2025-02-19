Барков, Рантанен, Селянне и Ринне – в 1-й сборной Финляндии за 25 лет по версии сайта НХЛ. Микко Койву, Филппула и Раск – во 2-й

Микко Рантанен и Теему Селянне – в 1-й сборной Финляндии за 25 лет.

Авторы сайта НХЛ собрали символическую сборную за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Она состоит из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь.

Выбор осуществлялся на основании личных достижений игроков в НХЛ, также учитывались результаты в матчах за национальную команду.

Первая команда Финляндии

Нападающие: Александр Барков , Микко Рантанен , Теему Селянне ;

Защитники: Сами Сало , Киммо Тимонен;

Вратарь: Пекка Ринне .

Вторая команда Финляндии

Нападающие: Валттери Филппула, Олли Йокинен, Микко Койву;

Защитники: Миро Хейсканен, Олли Мяяття;

Вратарь: Туукка Раск.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Изображения: nhl.com