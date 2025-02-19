  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Барков, Рантанен, Селянне и Ринне – в 1-й сборной Финляндии за 25 лет по версии сайта НХЛ. Микко Койву, Филппула и Раск – во 2-й
1

Барков, Рантанен, Селянне и Ринне – в 1-й сборной Финляндии за 25 лет по версии сайта НХЛ. Микко Койву, Филппула и Раск – во 2-й

Микко Рантанен и Теему Селянне – в 1-й сборной Финляндии за 25 лет.

Авторы сайта НХЛ собрали символическую сборную за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Она состоит из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь.

Выбор осуществлялся на основании личных достижений игроков в НХЛ, также учитывались результаты в матчах за национальную команду.

Первая команда Финляндии

Нападающие: Александр Барков, Микко Рантанен, Теему Селянне;

Защитники: Сами Сало, Киммо Тимонен;

Вратарь: Пекка Ринне.

Вторая команда Финляндии

Нападающие: Валттери Филппула, Олли Йокинен, Микко Койву;

Защитники: Миро Хейсканен, Олли Мяяття;

Вратарь: Туукка Раск.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Изображения: nhl.com

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoТеему Селянне
logoМикко Рантанен
logoТуукка Раск
logoПекка Ринне
logoМиро Хейсканен
рейтинги
logoОлли Мяяття
logoМикко Койву
logoАлександр Барков
logoОлли Йокинен
logoКиммо Тимонен
logoСами Сало
logoНХЛ
logoВалттери Филппула
logoСборная Финляндии по хоккею
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Владимир Юрзинов: «У нас в прессе в моде по мелочам тюкать СКА, но вы посмотрите на работу молодежной вертикали клуба. Уже 10 номинаций лучшего новичка недели КХЛ – это конвейер»
1557 минут назад
Куинн Хьюз о финале Турнира четырех наций: «Я хочу сыграть, но правила есть правила. У сборной США есть 6 здоровых защитников. Не хочу, чтобы кто-то еще получил травму»
3сегодня, 03:40
Третьяк о Турнире четырех наций: «Нет главной изюминки. Канадцы и американцы понимают, что без России не так вкусен пирог, который они приготовили»
11сегодня, 02:14
Барабанов об отстранении России: «Без сильнейшей сборной мира – что на ЧМ, что на Кубке мира – всегда не очень. Плохо, когда молодых лишают этого, обидно по-человечески»
14вчера, 23:01
Ищем пары: соедините клубы НХЛ с городами, в которых они базируются
вчера, 23:00Спецпроект
Лига чемпионов. Финал. «Цюрих» обыграл «Фэрьестад» благодаря дублю Андригетто
16вчера, 21:40
Хэйгл о драках в финале: «Канадцы играют за флаг, а не для камер, нам не нужна показуха. У нас нет групповых чатов, мы просто выходим на лед ради своей страны»
4вчера, 21:38
Шевченко о Якупове: «Я его ненавидел, это был человек... Зачем слово «мразь» говорить в эфире? За два года он превратился в того, за кого просто радуешься. Следующий будет такой же Шабанов»
7вчера, 21:01
КХЛ не отменит рукопожатия после матчей: «Это благодарность сопернику, жест уважения. Эпизоды проявления эмоций носят единичный характер»
13вчера, 20:43
Даути готов подраться с Ткачаком в финале: «Я сделаю все ради своей страны, если наступит такой момент, значит, так тому и быть»
4вчера, 20:39
Ко всем новостям
Последние новости
Комтуа о том, что его часто удаляют в КХЛ: «Уже привык. Кажется, что для иностранцев и русских ребят правила как будто отличаются»
12 минут назад
Экс-защитник СКА и сборной России Николай Белов примет участие в хоккейном матче в Симферополе 23 февраля. Сыграют сборные Крыма и Черноморского флота РФ
27 минут назад
Вратарь «Ванкувера» Демко может пропустить несколько недель из-за травмы нижней части тела. Он не поедет с командой на 5-матчевый выезд
сегодня, 03:55
Андригетто стал MVP Лиги чемпионов. У экс-нападающего «Колорадо» и «Авангарда» 22 очка в 12 играх за «Цюрих», в том числе победный дубль в финале
сегодня, 03:22
«Ванкувер» продлил Дрю О’Коннора на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов. У форварда 2 гола в 4 играх за команду после обмена из «Питтсбурга»
сегодня, 03:10
Петан о серии «Ак Барса» из 4 поражений: «Еще месяц до плей-офф, успеем все разобрать и поправить»
1сегодня, 02:29
Десятков о борьбе «Витязя» за плей-офф: «Пока теоретические шансы не пропали. Выходим на каждый матч побеждать»
сегодня, 01:59
Квартальнов о 4:2 с «Витязем»: «Динамо» было чуть посвежее. Хороший 3-й период, сыграли по счету. Пять меньшинства, это многовато, таких подарков делать не надо»
вчера, 22:07
Зубов о 4:1 с ЦСКА: «Если не брать удаления, то «Сочи» ни в чем не уступал. Хорошая командная победа»
вчера, 22:00
Агент Овечкина о реакции Александра на уход Кузнецова и Орлова из «Вашингтона»: «Переживал, но это часть бизнеса. Ты не можешь все время играть со своими друзьями»
1вчера, 21:55
Рекомендуем